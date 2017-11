Sfantul Salarie – Editorial Noiembrie 2017

Nu exista Sfant mai important, sarbatorit in casele romanilor decat Sfantul Salarie – ocrotitorul muncitorilor. Spre deosebire de ceilalti Sfinti, care sunt sarbatoriti odata sau de cel mult doua ori pe an (vezi cazul Mariei), Sfantul Salarie este sarbatorit in majoritatea caselor odata pe luna, iar in unele cazuri chiar de 2 ori !

Sfantul Salarie este cel care ne apara de ratele la banci, de facturile de curent, gaze, telefon, internet, de bonurile de benzina care ne coplesesc si chiar de intalnirile cu Preacucernicul Politie atunci cand mai calcam pedala de acceleratie sau depasim linia continua …

Tot Sfantul Salarie este ocrotitorul stomacului, il ajuta pe Mucenicul Educatie, are grija de sanatatea noastra si – in unele cazuri – chiar ne ajuta sa ne relaxam in cate o vacanta cu cei dragi (sau cu nevestele – in unele cazuri).

Numai ca si Sfantul Salarie, desi se ocupa de atatea lucruri bune, este in conflict permanent nu doar cu alti Sfinti de la Esalonul Superior ci si cu cresterea puterii dusmanilor traditionali.

Dar sa ii luam pe rand.

Cand in fruntea Esalonului Superior ajung Sfintii Canalie si Pramatie, ajutati de Preacucernicul Jigodie, totul o ia razna. Desi acestia se lauda ca doresc sa mareasca puterile Sfantului Salarie, prin tot ceea ce fac, nu reusesc decat sa ii distruga pe acesta.

Puterile Sfantului Salarie, erau strans legate de cele ale Sfantului Euroi , numai ca, atunci cand cei de la Esalonul Superior (zis si Esalonul Suparator de catre prieteni) maresc nejustificat cantitatea de Mantra a Sf.Salarie, fara nici o baza, atunci pe piata exista o inflatie de Mantra, ceea ce duce automat la cresterea puterii dusmanilor lui tradicionali.

Si uite asa ne trezim ca litrul de motorina ajunge in 3 saptamani de la 4,55 la 5.38, oul de la 40 la 80 de bani, iar 1 Euro – 4.65 cu tendinta de crestere in jurul valorii de 5.

Dobanzile la banci deja au crescut (si vor mai creste) iar implicit si ratele platite de romani. Pentru cei care au creditele in Euro, situatia e si mai vesela, pentru ca se confrunta si cu o devalorizare accentuate.

Daca la anul – dupa cum spun specialistii BNR – cursul Eur-leu va ajunge la 5 lei, la o rata de 350 de Euro, sa va plati in plus fata de anul acesta (cand cursul era de 4.5) inca 175 de lei , iar daca mai luam in calcul si cresterea ROBOR, o rata actuala de 1575 lei (echivalenta 350 Eur la cursul de 4.5 lei) va ajunge in jurul valorii de 1900 lei … iar Sfantului Salarie ii va fi al naibii de greu sa se lupte cu ea.

Dar haideti sa vedem cum – sub pretextul cresterii puterii lui – Sfintii Canalie si Pramatie, ajutati de Preacucernicul Jigodie ii micsoreaza amaratului Salarie puterile

Sfantul Salarie, ajunge la cei pe care ii ocroteste in forma lui neta (cu o anumita Cantitate de Mantra). Sfantul Salarie, pleaca de acasa (de la Inalt PreaPuternicul Companie) cu o cantitate mai mare de Mantra – o mare parte Sf Salarie trebuind sa o dea institutiilor administrate de cei 3 de mai sus (Canalie, Pramatie si Jigodie).

Pentru a afla cu cat o sa varieze Cantitatea de Mantra cu care va ajunge in final la cei pe care ii ocroteste dupa ce vor intra in vigoare noile Dogme pe baza caruia isi va desfasura activitatea incepand de anul viitor functie de prezent, am intrebat si noi niste specialisti in Tainele Economiei si iata ce am primit de la reputatul Profesor Valentin Ionescu – probabil unul din cei mai buni finantisti ai tarii asteia:

La 1800 lei brut, salariul net este de 1263

Majorare: 1900 lei brut

Contributii si impozit: 721,5

Salariul net: 1178,5 lei, pierdere venit : -84,5 lei ( -6,69%)

La 1900 lei brut salariul net este de 1367 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 698

Salariul net: 1202 lei, pierdere venit : -165 lei ( -13,73%)

La 2000 lei brut, salariul net este de 1443 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 761 lei

Salariul net: 1239,2 lei, pierdere venit : – 203,8 lei ( -14,12%)

La 2500 lei, salariul net este 1768 lei

la o majorare: 0

Contributii si impozit: 952,4 lei

Salariul net: 1547,6 lei, pierdere venit : -220,4 lei ( -14,24%)

La 2800 lei brut, salariul net este de 1970 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 1087 lei

Salariul net: 1713,3 lei, pierdere venit : -257 lei ( -14,98%)

La 3000 lei brut, salariul net este de 2104

la o majorare: 0

Contributii si impozit: 1140 lei

Salariul net: 1859,8 lei, pierdere venit : -244 lei ( -13,13%)

La 3200 lei brut, salariul net este de 2244 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 1243 lei

Salariul net: 1957 lei, pierdere venit : -287 lei ( -14,67%)

La 4000 lei brut, salariul net este de 2806 lei

La o majorare : 0

Contributii si impozit: 1573 lei

Salariul net: 2427,2 lei, pierdere venit : -379 lei ( -15,61%)

La 5000 lei brut, salariul net este de 3507 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 1987 lei

Salariul net: 3013 lei, pierdere venit : -494 lei ( -16,41%)

La 5500 lei brut, salariul net este de 3856 lei

La o majorare : 0

Contributii si impozit: 2210 lei

Salariul net: 3290 lei, pierdere venit : -565 lei ( -17,12%)

La 6000 lei brut, salariul net este de 4208 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 2399 lei

Salariul net: 3601 lei, pierdere venit : -607 lei ( -17,12%)

La 7000 lei brut, salariul net este de 4910 lei

La o majorare: 0

Contributii si impozit: 2830 lei

Salariul net: 4170 lei, pierdere venit : -740 lei ( -17,73%)

Calculele de mai sus au fost facute la o firma pentru toti angajatii si au luat in considerare urmatoarele ipoteze:

salariul brut nu se majoreaza decat la salariatii care au sub 1900 lei brut. Fireste ca, in practica angajatorii pot lua alte decizii, dar tine de fiecare.

la calculul impozitului pe venit, s-a luat in considerare deducerea personala pentru o singura persoana in intretinere, desi in realitate sunt salariati care pot avea mai multe persoane in intretinere. Totusi, pe medie, majoritatea au o singura persoana (minor) in intretinere. Deducerea personala a crescut si priveste toate veniturile cuprinse intre 1900 lei brut (cand se va majora salariul minim) pana la 3600 lei brut.

numarul de ore lucrate pe luna: 168 ore (21 zile), fara ore suplimentare si fara concedii medicale.

In traducere libera : E NASPA pentru bietul Salarie , iar daca la aceasta scadere cu 13-17% a Cantitatii de Mantra pe care o are mai luam in calcul si cresterea puterii dusmanilor lui, se anunta un 2018 al naibii de greu pentru noi toti.

Acest material ar fi vrut sa fie un pamflet … Nu cred ca mi-a iesit … Noapte buna Romania !