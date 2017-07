Cand economia e gandita cu votul – Editorial Iulie 2017

Diferenta dintre un pesimist si un optimist este aceea ca Pesimistul spune “Mai rau de atat nu se poate” , iar Optimistul : “Ba se poate” !

Noi am fost mereu Optimisti … Iar viata ne-a demonstrat ca nu ne inselam . Cum ne-am apucat sa injuram vechiul Guvern ca vrea sa ne ingroape, a venit cel nou cu un program mai cumplit ca al primului.

De fapt noul Guvern a stat, a analizat ce era rau la vechiul program si a decis sa ia niste masuri si mai rele care sa puna pe butuci complet sectorul privat.

Dar hai sa facem o analiza logica si rationala sa vedem ce inseamna toate aceste masuri:

Majorarea salariului minim la 2000 lei (2300 pentru angajatii cu studii superioare) de la 1 Ianuarie 2018.

Nu neg, salariile sunt destul de mici in Romania, dar o majorare artificiala a lor nu poate duce decat la 2 lucruri : INFLATIE si SOMAJ. Orice majorare salariala ar trebui sa aiba o baza economica. Hai sa facem un exercitiu de imaginatie. Sa presupunem ca avem un mecanic care are un salariu cu 30% mai mare decat salariul minim pe economie (adica in prezent echivalentul a 1625 RON – brut). Sa presupunem ca acel mecanic factureaza 80 de ore de manopera/luna cu 50 lei/ora. Deci va produce aproximativ 4.000 RON/luna – manopera. Din acestia 2000 pleaca la salariat si la stat sub forma de salariu si impozit salariu, iar 2000 raman pentru acoperirea cheltuielilor firmei : taxe autorizare, ISCIR, Metrologii, Utilitati, salarii personal TESA, Chirie, etc Daca salariul minim creste de la 1250 la 2000, automat salariul brut al mecanicului, pastrand ierarhia, va deveni 2600 – iar cu tot cu taxe la stat aproape 3200 RON.

Dintr-un foc, marja de 2000 pentru cheltuieli de functionare va deveni o marja de 800 RON !

Si atunci exista urmatoarele variante :

Se mareste tariful orei de manopera – cu prim rezultat direct, scaderea numarului de clienti care vor trece sa isi repare masinile “la negru” – in garajele neautorizate care impanzesc tara. Se fac restructurari de personal, astfel incat treaba a 2 mecanici sa fie facuta doar de 1 Se inchide firma si se va trece in zona “neagra”

Si aici vorbim nu doar de cele 10.000 de service-uri autorizate – acelasi lucru se va intampla peste tot. Vor urma majorari de preturi la produse (vor creste atat preturile la producator cat si la magazin pentru ca vor creste salariile vanzatorilor) si pana la urma vom realiza ca ce s-a castigat prin majorarea salariului s-a pierdut prin cresterea preturilor …

Dar hai sa gandim si la nivel macro . La DACIA , de exemplu, salariul mediu actual este de 580 EURO (echivalent a 2600 RON – adica aproape dublul salariului minim) . Daca acest salariu minim ajunge la 2000 , automat si cei de la Dacia vor trebui sa mareasca TOATE salariile angajatilor (intrucat acolo exista si persoane cu salariu minim care astfel ar ajunge sa castige mai mult decat sefii lor) Mergand pe un coeficient mediu de crestere nu de 100% ci de 75%, putem presupune ca noul salariu MEDIU la Dacia va fi in jur de 1000 EURO.

Hai sa facem un calcul simplu matematic : Anul trecut Dacia a avut 13.835 de salariati . La un salariu mediu brut de 580 EURO/luna – rezulta un cost cu salariile de 118.438.668 EUR (cu impozite cu tot. Prin majorarea salariului mediu la 1000 EURO/luna aceste cheltuieli ar ajunge la 204.204.600 EURO . Deci o diferenta de aproape 86.000.000 EURO.

Profitul DACIA anul trecut a fost de 101.000.000 EURO. Daca scadem acesti 86.000.000 EURO – ar mai ramane 25.000.000

Impozitul pe cifra de afaceri .

Pentru micro-intreprinderi acest sistem se practica deja si nu are efecte chiar atat de dramatice … Dar ce faci cu o firma specializata pe productie care investeste masiv in primii ani in utilaje, hala, etc si ajunge pe profit doar dupa 3-5 ani ? Ii impozitezi pierderea ? De ce ar mai dori cineva sa deschida o afacere aici in conditiile in care, in primii ani – in care este normal pe pierdere – tu ii iei un extra impozit ? De ce ??

Si sa revenim la DACIA … Anul trecut Dacia a avut o cifra de afaceri de 20.764.966.545 RON (4.600.000.000 EURO) . Daca ii pui un 1% Impozit pe cifra de afaceri asta inseamna un impozit anual de 46.000.000 EURO.

Si daca scadem acesti 46.000.000.000 din cei 25.000.000 ramasi dupa majorarea salariilor – rezulta o PIERDERE de 21.000.000 EUR !!!

Si uite asa, “Perla economiei nationale”, uzina de care depind sute de mii de familii (nu doar angajatii proprii ci si cei ai furnizorilor lor) este PUSA PE BUTUCI si impinsa sa plece din Romania. Pentru ce ? Nu sunt vreun fan al francezilor, dar ma gandesc in primul rand la familiile muncitorilor nevinovati care se vor trezi pe drumuri si vor acuza pentru asta evident pe Capitalistii nenorociti de la Dacia …

Pai bine mai alesilor. Voi ganditi vreun pic inainte de a deschide gura ? Nu stiu de ce dar mie chestiile astea mi se par a se incadra la “SUBMINAREA ECONOMIEI NATIONALE”, iar daca faceti asta DIN PROSTIE, nu DIN INTENTIE mi se pare si mai grav !

Dar daca ma uit la imensul mecanism de manipulare pe care il aveti la dispozitie, la masele de oameni carora le-ati spalat creierele cu idei tampite , oameni inraiti impotriva a tot ce inseamna “initiativa privata”. Oameni care afland ca “ai o firma”, automat incep sa te injure ca esti un “capitalist nenorocit” si “sugi sangele poporului” , oameni care nu stiu dcat ca pe data de 5 trebuie SA LI SE DEA salariul , fara a-si pune o clipa intrebarea ce au facut pentru acei bani pe care ii primesc si fara a se intreba de unde vin acei bani.

De curand am avut o disputa cu o persoana (bugetar) care urla la mine incercand sa ma convinga ca ei, bugetarii sunt singurii care platesc impozitele pe salarii si ca toti privatii fac evaziune … In zadar incercam sa ii explic ca de fapt acele “impozite” platite de el nu exista de fapt, ca sunt bani DE LA STAT care pleaca LA STAT, iar acei bani DE LA STAT pe care ii primeste sunt de fapt banii din impozitele noastre, ale privatilor … Dar el nu vroia sa accepte asta … si ca el sunt sute de mii.

O radiografie excelenta a societatii o reprezinta Retelele Sociale. Asa cum lupa concentreaza razele soarelui pentru a arde intr-un punct, tot asa Retelele Sociale concentreaza toata prostia, ignoranta si aroganta de care unii oameni nu duc deloc lipsa. Retelele sociale sunt un mijloc incredibil prin care toti manipulatorii isi exprima ideile unei mase indobitocita deja de mass-media, o masa care refuza sa accepte orice alta idee decat a ei , o masa care voteaza orbeste, fara sa gandeasca, avand la baza doar 2 criterii : “Astia ne da” sau “Jos Comunistii” .

Din pacate in prezent nu avem Partide Politice. Nu avem doctrine, politici economice si sociale, nu avem strategii si viziuni. Avem doar “niste jmekeri” care nu urmaresc decat ciolanul (de porc sau de oaie functie de religie), niste creaturi lipsite de scrupule si care nu isi urmaresc decat interesul personal.

De 30 de ani nu avem in fruntea tarii decat niste cleptomani care ar fura si aerul daca ar putea, niste chestii (era sa spun animale, dar nu vreau sa jignesc animalele) lipsiti de orice scrupule, chestii care si-ar vinde si mama daca ar putea si care nu dau 2 bani pe noi, pulimea, care le platim salariile, masinile, secretarele, amantele, vacantele, hainele si toate cheltuielile nesimtite pe care le fac in interes propriu dar din banii mei.

Nu exista PSD, PNL, USR, sau cine stie ce alt partid … Exista doar o gasca de baieti (sau fete) pusi pe capatuiala pe spinarea noastra …

Nu stiu cum am putea sa ii trezim la viata dar ma gandesc serios daca organizarea unei “Greve Patronale” – in care Antreprenorii sa fie cei care isi inchid portile firmelor, nu ar fi o solutie de forta care sa ii determine sa gandeasca o clipa si la cei care i-au trimis acolo.