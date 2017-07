Ne mai dotam si noi anul asta ? – Editorial Iunie 2016

Piata romaneasca de scule si echipamente de service este o piata de aproximativ 20.000.000 EUR/an. Aceasta piata este impartita intre firmele “traditionale” si marii importatori de piese auto, care si-au facut propriile divizii de echipamente de service.

Astfel, in ultimii ani, pe piata distribuitorilor de scule si echipamente pentru service auto au aparut nume noi, precum Inter Cars, AD AutoTotal sau Materom in timp ce firme vechi, cu traditie, au disparut. Nume precum C.E.M.I , Proton sau Eco European Consulting, alta data lideri in piata acum sunt doar o amintire.

Dar care este viitorul acestei piete si cine o poate revitaliza ?

Epoca marilor investitii in dotare a trecut. Se construiesc in prezent foarte putine service-uri noi iar cele vechi nu investesc foarte mult in modernizare . O gura de oxigen pentru vanzatorii de echipamente pentru service-uri auto a reprezentat-o modificarea legislatiei in sensul in care service-urile care efectuau interventii la sistemul de franare erau obligate sa fie dotate cu standuri de franare . Dar nici aceasta nu poate dura la infinit.

Iata mai jos o analiza comparative a cifrei de afaceri a principalelor firme independente care comercializeaza echipamente pentru service auto

2015 2016 Evolutie Hofmann Autotech 22,569,082 13,541,086 -40.00% Euroquip 12,278,027 10,879,018 -11.39% Intersofex 10,876,220 10,126,455 -6.89% Novatech 8,496,442 8,450,013 -0.55% Twin Busch 4,222,733 5,504,500 30.35% Total Trading 6,056,567 5,061,082 -16.44% Garage Assist 4,139,562 4,280,277 3.40% AutoTest Echipament 3,360,339 2,376,841 -29.27% Adras Echipament 2,526,100 2,101,804 -16.80% Universal Service 3,306,244 1,847,714 -44.11% Prompt Service Total 1,270,661 1,518,666 19.52% AG GROUP 687,484 116,303 -83.08% TOTAL 74,525,072 62,321,076 -16.38%

Dupa cum se vede, cu 3 exceptii, toate firmele au raportat scaderi ale cifrei de afaceri, in unele cazuri dramatice – de peste 80%. Dar exista si firme cu cresteri semnificative – precum Twin Busch srl.

Cresterea aceasta a unei firme “atipice”, focusata pe produse “low cost”, cu vanzare pe baza de magazine on-line, denota o modificare in comportamentul de cumparare a clientului.

Din pacate nu avem la dispozitie cifre legate de vanzarile de echipamente facute de firmele mari distribuitoare de piese, precum AD Auto Total, Inter Cars, Augsburg sau Materom si nici nu le putem estima.

Totusi, ca un punct de vedere personal, parca prea multe firme se lupta pentru o piata de doar 20.000.000 EUR/an si care este in scadere, in conditiile unei lipse acute de personal calificat care sa se ocupe de montajul, intretinerea si repararea acestora…

O alta observatie o reprezinta polarizarea pietei: se vand fie produse foarte scumpe – fie produse low cost …

Dar sa revenim la ce ne doare. Piata de scule si echipamente pentru service este in scadere din mai multe cauze. Service-urile, daca ar avea de unde, ar investi in modernizare. Noile tehnologii in constructia automobilelor le obliga. De exemplu aparitia freonului R1234YF necesita achizitionarea de noi echipamente de recuperare sau cresterea numarului de automobile electrice necesita echipamente specific.

Si aici apar problemele. Sa vinzi nu e greu. Dar sa montezi, calibrezi, intretii sau repari e al naibii de greu. Iar asta necesita OAMENI. Din pacate, oameni cu experienta in domeniu sunt extrem de putini si doar foarte putine firme se pot lauda ca au personal cu adevarat calificat.

Cred ca fiecare dintre noi am avut cel putin o experienta cu un furnizor de echipamente care habar nu avea ce vinde. Nu stiu la cate echipamente pe care le-am cumparat, vanzatorii ne-au facut un training legat de utilizarea echipamentului sau legat de tehnologia de reparare (sau verificare), folosita de respectivul echipament.

Atunci cand am cumparat echipamentul de verificare a geometriei directiei, vanzatorul ne-a facut vreun training legat de modul de utilizare al aparatului ? Ni s-a explicat de ce trebuie facuta compensarea fulajului ? Ni s-a explicat diferenta dintre Unghiul de Fuga si Unghiul de Convergenta ? Ni s-a explicat influenta unghiurilor sistemului de directie asupra functionarii automobilului sau uzurii anvelopelor ? Am mari indoieli ca s-a facut asa ceva, intrucat un astfel de Training trebuie facut de un om care stie despre ce este vorba in propozitie … Iar astia sunt al naibii de putini.

Atunci cand ati cumparat testerul de motor – v-a facut cineva un training legat de modul de masurare si functionare al acestuia ? Dar despre senzorii si actuatorii masurati ? Dar despre diferenta dintre tensiune si curent, volt sau amper ? V-a invatat cineva cum sa utilizati un osciloscop in cazul in care testerul de motor transmite un mesaj de eroare ? Am mari indoieli.

Atunci cand ati cumparat aparatul de echilibrat, v-a invatat careva care este diferenta dintre echilibrarea static si cea dinamica ? V-a invatat careva diferentele de proceduri intre echilibrarea jantelor de aluminiu si a jantelor de tabla ?

Si asta este doar o parte. Piata de echipamente pentru service este in scadere constanta, iar in viitorul apropiat prevad ca multe firme vor disparea. Apreciez ca vor ramane doar acei care vor sti sa se adapteze specificului pietei romanesti. Va ramane o piata importanta pentru echipamentele low cost si o piata pentru echipamentele de inalta tehnologie. De asemeni estimez o crestere a pietei de intretinere a echipamentelor. In momentul de fata, foarte putine firme pot efectua operatii de intretinere si reparare a echipamentelor de inalta tehnologie (Aparate de reglare a geometriei directiei, Standuri de franare, Analizoare de Gaze si Opacimetre sau Aparate de echilibrat) , multi dintre vanzatori, din lipsa de personal calificat, apeland la terti.

Dar si aici apare o alta problema cu care se confrunta furnizorii de echipamente : lipsa documentatiei de reparatii. In general, un furnizor de echipamente, pune la dispozitia distribuitorului manualele de service ale echipamentelor doar in urma unui training efectuat la sediul producatorului. Iar ca sa trimitic un om la training … trebuie sa indeplinesti 2 conditii : in primul rand sa il ai pe acel om si in al doilea rand sa iti permiti sa il trimiti la training …

Si atunci ajungem la o intrebare simpla : Daca o sa cumparam un echipament … De unde sa il luam ? Si daca ne-am ales vanzatorul, suntem siguri ca ne va asigura si niscaiva servicii post-vanzare ?

Stiu ca voi fi extrem de injurat de unii vanzatorii de echipamente care se simt cu “Musca pe caciula”, dar dupa cum stiti, nu imi pasa. Sunt obisnuit sa fiu injurat, lucand de 18 ani in domeniu, iar primii 6 ani au fost chiar in domeniul comercializarii de echipamente pentru service auto. Si – Dumnezeu mi-e martor – ca stiu al nabii de multe “din culisele” acestui business .

Ce va pot spune este ca in prezent, marjele cu care se lucreaza nu mai au nicio legatura cu cele de acum 15 ani. Ca sa va faceti o idee, profitul MEDIU pentru firmele prezentate mai sus, a fost – in 2016 de 3,39 % (in scadere fata de 3.90 % in 2015 ) asa ca nu are rost sa cereti discounturi de 25-30% fata de pretul de lista, pentru ca nu au de unde … Daca in 2000-2003 se lucra cu un adaos mediu de 100 – 150% , in prezent, in cel mai fericit caz, se ajunge la 15-20% (iar daca se iau in calcul costurile de functionare a firmei : salarii, chirii, combustibili, taxe si impozite, etc – profitul efectiv al vanzatorului este minuscul).

Si atunci ne intrebam: de unde sa isi permita sa specializeze oameni ? Dar sa va scoleasca si pe Dumneavoastra ?