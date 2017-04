Experimentul “Hrusca” – Editorial Martie 2017

In viata de zi cu zi suntem bombardati cu atatea informatii incat nu mai avem timp sa discernem adevarul de fabulatie. Motiv pentru care, constient sau inconstient ne lasam manipulati de catre cei care au interesul sa o faca.

Iar aspectul cel mai interesant este ca receptivitatea la manipulare nu este foarte mult influentata de nivelul de educatie ci de “increderea” pe care o ai in “manipulator”. Manipularea se realizeaza prin mii de mijloace, de la cele ale mass-mediei, terminand cu retelele de socializare sau grupurile de “prieteni”.

Dorind sa testez gradul de receptivitate la manipulare al unui grup de oameni, impreuna cu 3 “complici” am pus la cale un experiment.

Personal sunt un colectionar inrait de aparate electronice vechi (pick-up-uri, magnetofoane, casetofoane, etc), preferabil avand cel putin 30 de ani vechime. Si ca orice colectionar sunt membru in niste grupuri de colectionari.

Acesti colectionari sunt in general persoane peste 40 de ani, cu un venit peste medie (unii au investit sume de ordinul sutelor de mii de euro in colectiile proprii) si cu un nivel de educatie in general superior, drept urmare de la un astfel de grup “ai anumite pretentii”.

Ei bine, impreuna cu 3 prieteni am pornit un experiment pentru a verifica nivelul in care un grup de oameni de acest gen se lasa manipulati prin intermediul retelelor sociale.

In ce a constat experimental. Grupul nostru de “colectionari” are si o sectiune speciala dedicata vanzarii / cumpararii de aparate (obiecte de colectie), sectiune in care se vand aparate care pleaca de la cateva sute de lei , pana la aparate de zeci de mii de euro. Stiu ca pare aiurea dar exista in prezent pe piata pick-up-uri care costa 600.000 EURO bucata sau boxe care costa 250.000 USD BUCATA !!!

Pornind de la acest fapt, am decis sa pornim “Experimentul Hrusca”. In ce a constat : un “complice” a scos la vanzare pe grup un CD cu Colinde interpretate de Stefan Hrusca, CD aparut in colectia Jurnalul National si care se gaseste lejer la 5 lei. Pretul cerut : 200 EURO.

Eu, impreuna cu ceilalti 2 complici, am inceput sa “comentam” …. Prima data am cerut “Numarul de Fabricatie”. Evident ca acest numar NU EXISTA, fiind doar o serie a timbrului de autenticitate, dar totul facea parte din scenariu.

Evident ca initial, TOTI membri grupului au inceput sa ironizeze postarea, insa in momentul in care 2-3 au inceput sa discute despre “Numarul de Fabricatie” … tonul a inceput sa se “inmoaie”. Atunci unul dn noi a venit cu “explicatia”. “A existat un tiraj care a fost retras din cauza unor probleme de fabricatie, iar CD-urile cu seriile respective sunt foarte valoroase fiind foarte rare, iar colectionarii din Canada, unde Hrusca este faimos, ar da sume astronomice pentru aceste CD-uri”

Pentru o perioada comentariile ironice s-au rarit si au inceput dezbateri legate de valoarea unor astfel de CD-uri (pe eBay se pot gasi astfel de CD-uri cu preturi ce ajung si la 15.000 USD – plus 15 USD transportul, evident)

Dupa un timp, subsemnatul posteaza o noua fotografie cu respectivul CD, alaturi de alte CD-uri din colectia proprie, cu textul “200 EURO dar a meritat “ si am multumit vanzatorului care mi-a ofeit respctivul CD la un pret “subevaluat”.

Dupa aceasta postare, “complicii” mei au inceput cu comentariile “admirativ-invidioase” legate de “norocul” pe care l-am avut cand am gasit un CD cu Hrusca la “numai” 200 de EURO.

Beneficiind de avantajul experientei in grafica, mi-a fost foarte simplu sa fac o imagine care sa “imite” o pagina a unui site de licitatii din Belgia, de unde reiesea ca am reusit sa vand respctivul CD, in urma unei licitatii care a durat 6 h, si pornind de la un pret de plecare de 600 de EURO, la un pret final de 1260 EURO.

Evident am postat acea imagine in grup …

Ce a urmat ? Am fost asaltat de indivizi care imi cereau sa le “verific” seriile CD-urilor cu Hrusca. Indivizi care lichidasera stocurile de CD-uri de prin piete si magazine si care imi cereau informatii legate de “cum sa vanda CD-urile in Canada” …

Si in acel moment ne-am oprit si ne-am speriat, realizand ca orice poveste, oricat de absurda si stupida ar fi, daca este spusa convingator, poate crea convingeri ferme in randul oamenilor.

Daca noi, 4 indivizi anonimi, fara niciun fel de resurse si avand la dispozitie doar o retea sociala, am reusit sa creem o “semi-isterie” legata de CD-urile de la Jurnalul National cu Hrusca, oare ce pot face o armata de oameni beneficiind de resurse, de canale mass-media si de capital de imagine ?

Pentru a vedea ce pot face acesti oameni, e suficient sa ne uitam in jur. Vedem o masa care, functie de interese, poate fi amorfa sau poate “exploda”. Fiecare din cei angrenati in una din cele 2 stari este ferm convins ca decizia de a “sta cu capul plecat” sau de a “iesi in strada” ii apartine in totalitate. Numai ca din pacate nu este asa …

Stiu ca voi fi injurat pentru aceste cuvinte insa cred ca a venit momentul ca sa incetam sa mai “inghitim nemestecat” tot ce ni se baga pe gat. Scoatem din grila de canale posturile TV care nu ne convin si care crede ca incearca sa ne manipuleze intr-o directie, acceptand sa fim manipulati de celelalte posturi TV. Din lipsa de timp citim doar titlurile stirilor si urmarim doar anumite surse de informatii si luam “de bune” informatiile de acolo .

Am incetat sa mai trecem prin filtrul gandirii proprii fapte curente si nu ne mai punem intrebarea “oare asa e ?” . Toti spunem ca un lucru ester au sau bun , doar pentru ca asa ni se spune la TV sau in presa, insa uitam ca adevarul are intotdeauna mai multe laturi.

Iar ca sa inchei cu un exemplu, haideti sa vorbim de faptul ca in primele 2 luni s-a dublat numarul masinilor vechi inmatriculate in Romania, acesta ajungand la aproape 100.00o de unitati.

Unii vor spune ca asta este un lucru rau (si au dreptate) pentru ca aceste masini polueaza, au o stare tehnica precara, multe fiind veritabile “bombe pe roti si tot asa.

Altii insa vor spune ca este un lucru bun (si au dreptate si ei) , pentru ca ca mare parte dintre ele circulau deja pe drumurile patriei avand numere de Bulgaria. Asadar, in primele 2 luni, au fost “scoase la lumina” peste 50.000 de masini care nu doar ca circulau cu numere de Bulgaria, dar nici nu prea plateau nimic pe aici. Acum brusc o sa avem 50.000 de masini la care se va plati impozit anual. Vor aparea 50.000 de noi polite RCA. Vor aparea 50.000 de masini noi la care odata la 2 ani li se va face ITP-ul …

Da un calcul simplist, daca am considera un impozit mediu anual de 100 EUR/masina si un RCA de 200 EUR/an/masina + costul mediu al unui ITP de 15 EUR am avea un plus fiscalizat (si o gaura in economia bulgara) de vreo 16.000.000 EUR (asta la prima strigare)..

Deci, haideti sa nu mai judecam dupa informatiile primate doar dintr-o sursa si sa incercam sa gandim cu propriile capete … Si evident sa INCERCAM sa nu ne lasam asa usor manipulati.