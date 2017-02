Cutia de viteze cu dublu ambreiaj (EDC) de la Renault

O parte din automobilele Renault pot fi echipate cu cutii de viteze cu dublu ambreiaj EDC („Efficient Dual Clutch”). Cutiile EDC sunt de provenienta Getrag si fac parte din familia de cutii de viteze PowerShift. Cutia de viteze EDC (6DCT250), cu 6 trepte de mers inainte si una de mers inapoi, este destinata automobilelor cu tractiune fata si motor montat transversal, ce produc un cuplu motor maxim de 280 Nm.

Cutia de viteze cu dublu ambreiaj EDC

Sursa: Renault

Toate cutiile de viteze cu dublu ambreiaj PowerShift schimba treptele fara intreruperea cuplului motor. Comparativ cu automobilele cu cutii de viteze automate clasice, cu hidrotransformator, in cazul echiparii cu cutii cu dublu ambreiaj Getrag, cu ambreiaje umede, consumul de combustibil este redus cu aproximativ 4 -12%. In plus, la un motor echipat cu cutia de viteze 6DCT250 (EDC), datorita ambreiajelor uscate si a actionarii electrice, consumul de combustibil poate fi redus cu pana la 20%.



Grupul motopropulsor cu cutie de viteze EDC

Sursa: Renault

arbore cotit volanta dubla dublu ambreiaj uscat trepte pare trepte impare arbori primari concentrici arbori secundari

Transmiterea miscarii de la arborele cotit (1) la cutia de viteze se face prin intermediul ambreiajului dublu (3). Pe carcasa ambreiajului este montata si o volanta dubla care are rolul de a amortiza oscilatiile torsionale. Primul ambreiaj (rosu) este conectat la unul din cei doi arbori de intrare si transmite miscarea treptelor 1, 3 si 5. Cel de-al doilea ambreiaj (albastru) transmite miscarea treptelor 2, 4, 6 si R (mers inapoi).

Uleiul din cutia de viteze EDC (6DCT250) nu necesita intretinere, durata de viata este egala cu cea a automobilului. Din acest punct de vedere costurile de intretinere ale acestei cutii de viteze sunt similare cu cele ale unei cutii de viteze manuala.



Componentele cutiei de viteze EDC (Getrag 6DCT250)

Sursa: Renault

dublu ambreiaj uscat sistem de actionare a ambreiajelor (motoarele electrice de actionare a ambreiajelor sunt montate in aceasta pozitie) roata dintata de actionare a mecanismelor de schimbare a treptelor roata dintata intermediara de actionare a mecanismelor de schimbare a treptelor tambur de schimbare a treptelor furca pentru cuplarea treptelor 1/5 furca pentru cuplarea treptelor 4/R furca pentru cuplarea treptei 3 arbore planetar

Pentru cuplarea unei trepte motorul de actionare cu curent continuu angreneaza cu roata dintata (3). Acesta la randul ei amplifica cuplul de actionare si-l transmite prin roata intermediara (4) care angreneaza cu tamburul (5). Furcile de cuplare (6) sunt actionare de tamburi prin intermediul unor caneluri. La actionarea tamburilor, datorita profilului canelat, miscarea de rotatie a acestora este transformata in miscare de translatie a furcilor.

Pentru cuplarea celor 6 trepte sunt utilizate doua motoare electrice cu curent continuu. Acestea sunt integrate intr-un modul mecatronic care mai contine electronica de putere si modulul de control (calculatorul cutiei de viteze).



Sectiune transversala prin cutia de viteze EDC

angrenaj pentru treapta 1 angrenaj pentru treapta 2 angrenaj pentru treapta 3 angrenaj pentru treapta 4 angrenaj pentru treapta 5 angrenaj pentru treapta 6

R – angrenaj pentru treapta de mers inapoi

S15 – sincronizator pentru treptele 1 si 5

S26 – sincronizator pentru treptele 2 si 6

S3 – sincronizator pentru treapta 3

S4R – sincronizator pentru treptele 4 si R

Ai1 – arborele de intrare 1 (primar), pentru treptele impare

Ai2 – arborele de intrare 2 (primar), pentru treptele pare

Ae1 – arborele de iesire 1 (secundar)

Ae2 – arborele de iesire 2 (secundar)

D – diferential

Cutia de viteze EDC Renault – Date tehnice



* volanta inclusa

** raportul diferentialului inclus

Cutia de viteze cu sase trepte 6DCT250 a fost proiectata pentru a echipa automobilele cu tractiune fata si motor montat transversal. Cuplul maxim motor pe care-l poate suporta cutia de viteze este de 280 Nm. Acesta cutie de viteze poate fi utilizata si pe automobilele cu tractiune integrala sau pe cele cu sistem Start & Stop fara modificari majore ale structurii.

Timpul scurt pentru schimbare a treptelor, comparativ cu o cutie de viteze automata clasica, aduce un plus de placere condusului. De asemenea, sistemul de control al cutiei de viteze utilizeaza legi adaptive de schimbare a treptelor, care pot varia de la Economic pana la Sportiv.

(Continuarea in nr. 01/2017 al revistei AutoTehnica)