Arborele cu came

Arborele cu came este organul mecanismului de distributie care comanda deschiderea supapelor din pozitia inchisa, pana la deschiderea maxima. De asemenea controleaza asezarea supapei pe sediu in faza de inchidere. Arborele cu came, in functie de tipul sistemului de distributie, este amplast in blocul motor sau in chiulasa, paralel cu arborele cotit.

Arbore cu came motor 6.2 V8 (Cadillac CTS-V)

Sursa: GM

Arborele cu came este o piesa unitara, cu geometrie complexa, ce contine came de admisie si de evacuare. Decalajul unghiulare intre came depinde de ordinea de aprinderea a cilindrilor. La motoarele cu 4 supape pe cilindru, DOHC, sunt doi arbori cu came, unul pentru supapele de admisie iar cel de-al doilea pentru supapele de evacuare.

Chiulasa cu doi arbori cu came motor Ecotec 2.0 L4 16V DI Turbo

Sursa: GM

In timpul functionarii motorului, in timpul deschiderii supapelor, se trasmit forte care solicita arborele cu came la incovoiere. Solicitarea de inconvoiere poate provoca dezaxarea arborelui cu came in raport cu supapele, ceea ce produce defectiuni grave ale sistemului de distributie.

Pentru a asigura rigiditatea arborelui cu came acesta se sprijina pe chiulasa (sau pe blocul motor) prin intermediul unor fusuri. In locasurile fiecarui fus sunt prevazute orificii prin care este adus uleiul sub presiune din sistemul de ungere.



Arbore cu came motor Ford 5.8 V8

fus cama roata dintata

Arborele cu came este antrenat de arborele cotit prin intermediul unei curele dintate sau a unui lant metalic. Este deosebit de important ca miscarea arborelui cu came sa fie sincronizata cu cea a arborelui cotit pentru a deschide supapele la momentul corect, in functie de pozitia pistonului din cilindru.

In functie de motor, pe langa actionarea supapelor, arborele cu came are prevazut si o roata dintata care are rolul de a antrena arborele de intrare al pompei de ulei. La motoarele mai vechi, prin aceeasi roata dintata se antrena si distribuitorul sistemului de aprindere precum si pompa de benzina mecanica (Dacia 1310).

Sistem de injectie directa de benzina

arbore cu came pompa de benzina de inalta presiune rampa de combustibil injector piston calculator de injectie

La motoarele pe benzina cu injectie directa, pompa de benzina de inalta presiune este de asemenea actionata de arborele cu came. Pe acesta este prevazut rotor cu rectangular, cu varfurile rotunjite. In acest mod la fiecare rotatie completa a arborelui cu came, pompa de injectie are 4 faze de ridicare a presiunii.

La motoarele termice in patru timpi un ciclu motor complet se face la fiecare doua rotatii complete ale arborelui cotit (720°). Pe durata unui ciclu complet supapele trebuie sa se deschida o singura data, la admisie si la evacuare. Din acest motiv viteza de rotatie (turatia) arborelui cu came este la jumatate fata de turatia motorului (arborelui cotit).

Arborele cu came se fabrica din otel aliat sau fonta aliata, prin forjare, turnare sau strujire din bare de otel. Camele si fusurile sunt supuse unor tratamente termice de calire pentru cresterea rezistentei mecanice.

Camele sunt prelucrate direct in materialul arborelui. Acestea transforma miscarea de rotatie in miscare de translatie alternativa. Inaltimea si viteza de deschidere a supapelor depind de profilul camei.

Profilul camei trebuie sa indeplineasca mai multe conditii in ceea ce priveste legea de ridicare a supapei. Este de dorit ca supapele sa se deschida/inchida in cel mai scurt timp posibil, sa ramana in pozitia de deschidere maxima cat mai mult timp si in acelasi timp miscarea sa se faca lin si fara socuri.

La motoarele cu distributie fixa avansul si intarzierea deschiderii supapelor sunt constante, indiferent de punctul de functionare al motorului. Din acest motiv trebuie facut un compromis intre consum de combustibil, functionare stabila la turatii mici si performante dinamice.

(Continuarea in nr. 01/2017 al revistei AutoTehnica)