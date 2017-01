Hai sa ne falimentam afacerea ! – Editorial Octombrie 2016

Tot mai multe service-uri se plâng de scăderea numărului de clienţi şi de migrarea acestora către “garaje neautorizate”.

Pentru a-i ajuta am lansat o Campanie de verificări gratuite la nivel naţional prin care să incercăm să aducem clienţii in service-uri.

Până acum toate bune şi frumoase, insă între intenţie şi rezultatul final … există un drum extrem de lung.

Pe scurt, s-a creat o reţea de service-uri partenere, s-a demarat o campanie de promovare, campanie care include şi o pagină de Facebook şi s-au aşteptat rezultatele …

Numai că Facebook, nu este doar o platformă de promovare ci şi o platformă de exprimare a nemulţumirilor legate de service-uri, platformă pe care Managerii Service-urilor Auto – din motive pe care nu le inţeleg – nu prea o folosesc la întreaga capacitate.

Dar hai să vedem ce cred clienţii despre service-uri, iar analiza o facem după:

Dragoş Enache – Bucureşti : “Initial am fost tentat, dar verificand lista de service din Bucuresti, n am auzit de niciunul! In schimb toate au adrese de email pe yahoo sau gmail… D alea gratuite, pt elevi sau saraci! N am incredere intr o firma cu mail pe yahoo…. De care n a auzit nimeni!”

Deci dragi manageri de service auto, ştiaţi ca unii clienţi refuză să intre in service-ul Dumneavoastră pentru că nu aţi vrut să investiţi 200 RON pentru a vă cumpăra un domeniu de internet, de a vă face un mic site de prezentare şi de a vă face o adresa de email oficiala ?

Georgeta Miner “La care mecanic sa verifici masina toti sant varza . Mecanici strica masina nu o repara mint mult ca sa te stoarca de bani! “

Un alt comentariu al Georgetei Miner “Aveti nevoie de piese nu mai aduce nimeni masinile la voi”

Bokor Misi : “mie asa mi-a verificat-o mecanicii de 2 bani ca mi-a stricat sonda lambda si roata fata stanga pocneste la viraje, acum ei spun ca asa era. Nu recomand sa mergeti mai ales daca e gratuit riscati sa bagati mana in buzunar fara a raspunde nimeni, posibil sa imi fi schimbat ceva piese. Campanie de verificari care schimb piesele la autoturisme. Mai precizez ca am verificat exact acolo la termen in urma cu cateva luni dar erau alti oameni, acum altii…de ce ? SCHIMB DE PIESE ???? Hotie legala . Indiviziior le-am facut niste poze si acum ai dau in judecata…cer maxim posibil despagubire, norocul meu ca am un avocat bun……va ard”

Lucian Tudor: “ACOLO LUCREZ EU cine ma plateste daca tu crezi NISTE ABERATI mai consumi si combustibilul / este gratuit IMBECILILOR CREDULILOR”

Milan Danity – Arad : “in anul 2016 cine mai crede in Mos Craciun? Nimeni Nu ti da niciodata Nimic pe GRATIS>”

Vali Săndulescu – Ofiţer de Poliţie Piteşti : “si daca nu corespunde lasi talonul la ei pana o repari….””???? ha,ha,ha,…”

Şi lista ar putea continua.

Deci, dragi Manageri de service-uri auto. Noi incercăm să vă aducem clienţi în service, însă, în urma modului în care unii dintre Dumneavoastră au ales să ii trateze, aceştia au plecat şi sunt slabe şanse că vor reveni prea curând.

Poate veţi spune că cei care au postat comentariile de mai sus sunt nişte imbecili sau nişte idioţi. Numai ca aici faceţi marea greşeală. Chiar dacă nu sunteţi de acord cu ei, nu faceţi NIMIC pentru a le schimba opiniile negative. Îi desconsideraţi şi îi alungaţi … Iar apoi vă întrebaţi de ce migrează totţi către “garaje”.

Nu vă imaginaţi puterea zvonului. După comentariul Domnului Ofiţer de Poliţie din Piteşti, mulţi dintre cei care s-au înscris pentru verificare AU RENUNŢAT, pentru că “au citit ei pe net că dacă maşina nu este perfectă li se reţine talonul şi eşti obligat să repari maşina la service-ul care a făcut constatarea !”

Orice experienţă neplăcută a unui client intr-un service se răsfrange inzecit asupra businessului Dumneavoastră. Vă alungaţi clienţii cu o frenezie demnă de o cauză mai bună şi sincer nu inţeleg de ce.

Vă întrebaţi de ce un client care , atunci când vine să îşi ridice maşina îl aude pe şeful de service strigând către un mecanic “Hai bă, că a venit Boul ăla să işi ia cazanul !” , nu mai intră în service-ul Dumneavoastra ?

Vă întrebaţi de ce un client care îşi gaseşte radioul de la maşină reprogramat de pe Radio Guerilla pe un post pirat de manele nu mai intră în service-ul Dumneavoastră ?

De câte ori aţi făcut ceva GRATUIT pentru clienţii Dumneavoastră, ca să îi determinaţi să mai calce prin service ? De câte ori, dacă veneau pentru un schimb de ulei, le-aţi verificat si antigelul sau lichidul de frana ? (nu costa nimic verificarea) . De câte ori le-aţi facut o verificare suplimentară gratuit (chiar daca asta însemna o sursă potenţial suplimentară de venit) ?

Într-adevar, unele comentarii sunt legate de aspecte generale. Lipsa acută de personal specializat şi nivelul scăzut de pregătire profesională a mecanicilor. Dar nu doar aceste aspecte sunt esenţiale.

În unul din comentariile sale, Doamna Miner constata “nu mai aduce nimeni masinile la voi” . Lăsând la o parte exprimarea, dânsa trage un semnal de alarmă la care nu v-aţi gândit.

Atunci când circulaţi cu maşina şi vreţi să vă opriţi undeva ca să mâncaţi, principalul criteriu de alegere al restaurantului este numărul de maşini parcate in faţă, pentru că ştiţi că dacă sunt clienţi, mâncarea este bună şi proaspătă …

Cam aşa privesc şi clienţii service-ul Dumneavoastră. Cu cat este mai gol … Cu atât este mai prost …

Deci .. încercăm să îl umplem ?

P.S. Toate aceste comentarii (şi multe altele) se găsesc la adresa : https://www.facebook.com/verificamasina