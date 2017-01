Drive-E – noile grupuri motopropulsoare de la Volvo si sistemul de injective inteligent I-Art.

Primele motoare Volvo, ce compun noua familie Drive-E, vor fi de 2.0 litri si 4 cilindri. Acestea au fost lansate in toamna anului 2013. Motorul diesel va fi echipat cu noul sistem de injectie inteligent i-Art, iar cea mai puternica versiune pe benzina va avea supraalimentare duala cu turbocompresor si compresor mecanic.



Grup motopropulsor Volvo Drive-E

Familia de motoare Volvo Drive-E are la baza doua motoare cu 4 cilindri, un motor diesel cu sistem de injectie cu rampa comuna si un motor pe benzina. Acestea vor inlocui 8 arhitecturi de motoare existente de pe 3 platforme de automobile.

Motoarele diesel Drive-E vor avea puteri intre 120 si 230 CP. Versiunile pe benzina vor incepe cu puteri de140 CP, versiunea de top avand peste 300 CP.

Utilizand diverse nivele de turbosupraalimentare, familia Drive-E cuprinde atat motoare economice cat si varinate cu performante dinamice remarcabile. In plus, prin utilizarea electrificarii (hibridizarii), puterile motoarelor vor atinge performantele motoarelor V8 clasice.

Motor Volvo Drive-E

Primele motoare Drive-E vor echipa noile modele de automobile Volvo S60, V60 si XC60. Acestea vor fi propulsate de motoarele pe benzina turbosupraalimentate T6 de 306 CP si T5 de 245 CP si de turbodiesel-ul D4 de 181 CP. Acestea motoare vor putea fi cuplate la o cutie de viteze automata cu 8 rapoarte. Motoarele T5 si D4 vor fi disponibile si pentru Volvo V70, XC70 si S80.

Motor diesel Volvo Drive-E

Conceptia motoarelor a fost realizata integral de catre inginerii de la Volvo, productia fiind planificata la fabrica din Skövde, Suedia.

Motoarele Drive-E vor putea fi cuplate atat la o cutie de viteze manuala in 6 rapoarte cat si la o cutie automata cu 8 trepte.

Conform declaratiilor oficialilor Volco, grupurile motopropulsoare Drive-E vor avea un consum de combustibil mai scazut decat cel al motoarelor actuale cu 4 cilindri si cilindree similara. De asemenea, puterea versiunilor de top va fi comparabila cu cea a motoarelor V6 actuale.

Motor diesel Volvo Drive-E

Versiunea diesel a motoarelor Drive-E va avea sistem de injectie cu rampa comuna i-Art. Presiunea maxima de injectie va atinge 2500 bari, fiecare injector fiind echipat cu un senzor de presiune pentru un control optim al cantitatii de combustibil injectate. Acest sistem de injectie inteligent reprezinta un salt tehnologic comparabil cu cel al sondei lambda pentru catalizatoarele pe trei cai.

Motor diesel Volvo Drive-E

Variantele de top ale motoarele pe benzina vor fi supraalimentate cu turbocompresor si compresor mecanic. La turatiile mici ale motorului, compresorul mecanic va fi responsabil cu comprimarea aerului admis in motor. Datorita legaturii mecanice a compresorului cu motorul termic, comprimarea aerului se face instantaneu, raspunsul in acceleratii fiind similar cu cel al unui motor aspirat. Turbocompresorul intra in actiune la turatiile medii si mari ale motorului, cand debitul aerului admis in cilindri creste considerabil.

Motor pe benzina Volvo Drive-E

Motoarele Drive-E pe benzina beneficiaza si de alte tehnologii deja consacrate pe motoarele cu ardere interna moderne:

♦ rulmenti si arbori cu came cu frecare redusa

♦ distributie variabila continua (variatia fazelor)

♦ management termic inteligent

♦ pompa de apa electrica cu debit variabil

Motor pe benzina Volvo Drive-E

Motoarele din familia Drive-E sunt pregatite pentru electrificare (hibridizare). Introducerea unei masini electrice cu rol de demaror-alternator se poate face foarte usor, iar dimensiunea redusa a motorului permite conectarea unui motor electric pentru propulsia automobilului.

Cu noua gama de motoare Drive-E, Volvo ridica nivelul de performante de consum si dinamice ale motoarelor cu ardere interna. Sistemul de injectie i-Art este premiera in domeniul automobilelor, Volvo fiind primul constructor care-l va utiliza. De asemenea, motoarele pe benzina cu supraalimentare duala, cuturbocompresor si compresor mecanic vor devenii un standard pentru noile generatii de motoare termice de puteri mari.

(Continuarea in nr. 09/2016 al revistei AutoTehnica)