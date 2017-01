INTRETINEREA SISTEMULUI DE ESAPAMENT

Semnul arata “GROAPA”. Conducatorul auto actioneaza frana usor astfel incat sa nu se verse cafeaua in timp ce o traverseaza. Apoi dintr-odata se aude un zgomot de sub autovehicul, urmat de un tipat cauzat de paharul de cafea fierbinte luat dintr-un fast-food care aterizeaza direct pe piciorul conducatorului auto. Acesta trage pe dreapta pentru a-si inspecta piciorul si apoi exteriorul autovehiculului, in aceasta ordine. Se observa bucati mari si fierbinti de metal atarnand sub sasiu, iar sistemul de esapament este aproape tarat.

Sistemul de esapament este conceput pentru a reduce viteza gazelor provenite din arderile din motor si temperatura acestora. Pe de o parte, esapamentul permite controlarea nivelului de zgomot al vehiculului si, pe de alta parte, limitarea emisiilor poluante conform legislatiei actuale.

Sistemul de esapament ajunge la temperatura normala de functionare dupa minim 5 km si astfel calatoriile foarte scurte sunt propice coroziunii premature. La aceasta se adauga si socurile termice cauzate de succesiunea de porniri si opriri frecvente ale motorului. Aceasta uzura poate duce la aparitia unor zgomote stridente.

In prezent, sistemele de esapament sunt compuse dintr-o multime de elemente scumpe. Cuprinde unul sau mai multi catalizatori, un sensor de oxigen, poate chiar si o toba de esapament in doi timpi. Exista chiar si o teava de esapament care nu este proiectata doar pentru a purifica conductele de sub autovehicul, poate fi realizata din metale premium, in unele cazuri cu teava dubla de evacuare. Exista scuturi de caldura din metal pe sasiu care previn aprinderea ierbii uscate de la gazele de esapament.

Care sunt elementele care fac conexiunea acestor componente? Cateva coliere de etansare si puncte sudate. Ce anume tine totul la un loc? Cateva bucati de cauciuc si de coliere. Ce anume mentine totul aliniat? Acele cateva bucati de cauciuc si de coliere. Defectiunile sunt normale si variaza de la cauciuc rupt pana la puncte de sudura defectuoase.

Inainte de a suferi aceeasi soarta costisitoare descrisa pana acum, luati-va timp pentru a realiza o inspectie normala a sasiului – este usor. Pentru a incepe, ridicati elevator autovehiculul. Acum sunteti pregatit pentru a arunca o privire mai de-aproape.

Tampoanele

Orice tampon defect trebuie inlocuit fara intarziere – chiar daca sistemul de esapament pare sa fie inca suspendat. Un tampon defect se traduce prin faptul ca atunci cand sistemul se misca in sus si in jos cand se afla in miscare, un efect de zvacnire trece prin articulatiile de cauciuc si punctele de sudura. In final, cauciucul se rupe si punctele de sudura crapa.

Inlocuirea unui tampon defectuos era inainte o operatiune simpla deoarece majoritatea companiilor utilizau acelasi tip care se insurubeaza pe sasiu si se fixeaza pe unele parti ale sistemului de esapament. Astazi, cel mai popular design utilizeaza tije sudate la tevi, si cateodata la sasiul autovehiculului. Aceste tampoane au o sectiune ingusta de cauciuc care seamana cu o minge de fotbal turtita, cu gauri pentru tija la fiecare cap al cauciucului. Sudura corecta localizeaza toate componentele, astfel ca inlocuirea piesei de cauciuc atunci cand se uzeaza este o operatiune directa.

Puteti instala o noua teava de esapament, in cazul in care tija iese din teava, dar daca teava de esapament este in stare buna, acest lucru reprezinta o sarcina care nu este necesara si o inlocuire scumpa. O alternativa ar fi instalarea unui tampon universal, desi acest lucru s-ar putea sa necesite niste improvizatii. Uitati-va dupa un orificiu din apropiere, poate chiar cel al tamponului anterior.

Luati un tampon universal care se poate rasuci si inclina si care are o lungime ajustabila; atasati-l pe sasiu cu un surub (daca acesta nu este strans, adaugati si o piulita) de-a lungul orificiului. Apoi, realizati conexiunile din jurul tevii – de obicei functioneaza doar cu un colier si cu un surub in forma de „U”. Nu fiti surprinsi daca o parte din colier este sudata (apartinand tamponului stricat) trebuie sa fie taiata sau sa i se schimbe pozitia pentru a se crea spatiu pentru colierul care va fi atasat tamponului universal. Este recomandat ca atasamentele sa fie realizate cat mai aproape de locatia originala din setarile echipamentului. Acest lucru va mentine sistemul aliniat si sensul de balans al intregului sistem.

In cazul in care se remarca zgomot la contactul sistemului de esapament cu sasiul sau cu o componenta a acestuia, ar trebui sa se verifice de existenta unor defectiuni dedesubt. Spatiul sistemului de esapament este limitat, iar in cazul in care apare necesitatea cresterii acestuia, exista posibilitatea de a se curba sau reglatamponul echipamentului original. In cazul in care un tampon dotat cu tija este sudata pe pozitii, verificati daca o puteti curba cu o bucata de teava peste capatul tijei. in cazul in care tamponul este insurubat pe sasiu, de exemplu, se pot instala saibe ca elemente de reglare.

Unele echipamente mai vechi sunt dotate cu console de cauciuc care seamana cu benzi inguste de cauciuc. In cazul in care banda uzata s-a rupt, aceasta se poate inlocui, dar instalarea ei nu este doar o operatiune simpla de intindere peste benzile ramase. Banda este atat de ingusta si de rigida, incat va fi destul de dificil sa o scoateti la capat.

Multe dintre sistemele de esapament sunt echipate cu un colier care furnizeaza o fixare sigura in apropierea transmisiei. in cazul in care colierul se rupe, sau a fost indepartat si nu a mai fost pus la loc niciodata, se poate aceentua curbarea sistemului de esapament sau se poate si rupe eventual. In cazul in care nu se poate obtine un colier de inlocuire, trebuie reparat colierul uzat. Totusi, inlocuirea reprezinta cea mai buna alegere in aceasta situatie.

Scuturi de protectie

Scuturile de protectie ale sistemului de esapament sunt predispuse la defectiuni atunci cand se circula cu autovehiculul pe drumuri accidentate. Pentru a se evita aparitia unui incendiu, inlocuiti orice lipseste sau care abia atarna. In cazul in care scutul de protectie este compromis, desurubati-l si verificati sistemul de esapament de prezenta unor eventuale daune.

Imbinarile de evacuare

In cazul in care exista un flux intens pe directia sus-jos in cadrul sistemului de esapament datorita unui tampon defect, bridele si imbinarile pot prezenta defectiuni. Daca un punct de sudura este fisurat la toba de esapament sau la un punct de vibrare, atunci se pot inlocui partile componente. O alta alternativa pentru a economisi bani, ar fi taierea tevii de esapament si o parte a gatului de imbinare, apoi instalarea unei conducte de conexiune scurte si fixarea acesteia cu bride.

In situatia in care o imbinare realizata cu ajutorul unui colier nu este fisurata, dar exista totusi o scurgere de gaze de esapament, indepartaticolierul uzat. In cazul in care capetele tevii sunt foarte distorsionate, va fi necesara utilizarea unui dispozitiv de alungire a tevii pentru a o remodela. Pe de alta parte, puteti separa tevile, indepartati rugina si apoi aplicati un strat de etansare a tevii de esapament.Reasamblati si instalati un colier de mare capacitate, care poate tolera mai mult cuplu, astfel incat sa se creeze o imbinare fara scurgeri.

Multe sisteme sunt proiectate cu o imbinare de tip cordon localizatta la galeria de evacuare sau la teava in forma de Y a galeriei. Aceasta imbinare este realizata prin intermediul unui surub cu arc. Caldura poate slabi actiunea arcurilor, iar imbinarea poate prezenta fisuri.

Incercati pur si simplu sa strangeti suruburile, dar in cazul in care arcurile s-au deteriorat sau sunt slabite, inlocuiti suruburile. Acestea sunt vandute, odata cu arcuri noi, in magazine specializate de piese auto.

Colier imbinare sistem esapament

In cazul in care o imbinare de tip cordon este foarte ruginita, merita sa incercati inlaturarea acesteia cu un solvent puternic. Apoi, indepartati-o si verificati daca poate fi salvata printr-un procedeu de curatare, instalarea unei noi garnituri de chiulasa si reasamblarea cu noi suruburi si piulite (gauriti bolturile ruginite daca este necesar).

Greutatile cu rol de amortizare

Unele sisteme de esapament sunt proiectate cu amortizor pentru vibratie, reprezentate de greutati atasate tevii sau de parti ale conexiunii de tip cordon. In cazul in care greutatile cu rol de amortizor se rup sau devin curbate, sistemul de esapament va vibra considerabil. Aceasta situatie nu va genera doar o calatorie inconfortabila, dar poate afecta durata de viata a imbinarilor realizate prin sudura sau cu ajutorul colierelor.

Sectiune toba esapament

(Continuarea in nr. 07/2016 al revistei AutoTehnica)