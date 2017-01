ESP – SISTEMUL ELECTRONIC DE CONTROL AL STABILITATII AUTOMOBILULUI

Siguranta automobilului devine un criteriu din ce in ce mai important in procesul de achizitie al unui automobil. Siguranta se poate clasifica in doua categorii: activa si pasiva. Siguranta activa este cea care ajuta la prevenirea accidentelor (ABS, ESP, directie activa, etc.). Siguranta pasiva este aceea care minimizeaza efectele unui accident (centuri de siguranta, airbag-uri, caroserie, etc.).

Sistemul ESP asigura stabilitatea automobilului si mentinerea directiei dorite de rulare, in situatiile critice (pierderea aderentei), prin interventia rapida asupra sistemului de franare si a cuplului generat de propulsor (motor termic, electric, etc.).

In Europa, primele automobile echipate cu sisteme de control al stabilitatii au fost comercializate incepand cu 1995. In momentul de fata, toate automobilele noi comercializate in Uniunea Europeana sunt echipate cu sisteme ESP, deoarece, incepand cu anul 2014, legislatia europeana prevede obligativitatea utilizarii acestui sistem, pentru prevenirea si reducerea numarului de accidente rutiere.



Procentul echiparii automobilelor cu sisteme ESP pentru automobile si vehicule comerciale usoare (estimare bazata pe productia de sisteme ESP)

Producatorii auto utilizeaza abrevieri diferite pentru sistemul electronic de control al stabilitatii automobilului. Cu toate acestea, indiferent de abrevierea utilizata, componentele si rolul sistemului sunt aproximativ aceleasi.

Sisteme de siguranta activa integrate in ESP

Un automobil echipat cu ESP integreaza mai multe sisteme de control, fiecare cu functii diferite:

FUNCTII DE SIGURANTA ACTIVA PREZENTE PE AUTOMOBILELE ECHIPATE CU SISTEM ESP:

BA(Brake Assist):

– amplifica forta de franare in cazul unei franari bruste

– ajuta la reducerea distantei de franare in cazurile de franare intensa

ABS(Antilock Braking System):

– previne blocarea rotilor in timpul franarii si prin acesta evitarea obstacolelor

– ajuta la mentinerea controlului automobilului in timpul franarii pe un carosabil cu aderenta scazuta

– reduce distanta de franare datorita evitarii blocarii rotilor

ESP(Electronic Stability Program):

– mentine stabilitatea automobilului in situatiile critice (evitarea obstacolelor, viraje)

– intervine asupra sistemului de management al motorului (reducerea cuplului) si a sistemului de franare pentru pastratea directie de deplasarea dorita

– reduce riscul de impact lateral al automobilului

TCS(Traction Control System):

– interventie rapida asupra sistemului de management al motorului (reducerea cuplului) si a sistemului de franare pentru prevenirea patinarii rotilor motoare in timpul demararii automobilului

– face posibila rularea/demararea pe carosabil cu aderenta scazuta

– previne patinarea rotilor motoare in timpul accelerarii automobilului in viraje

Toate aceste sisteme de control utilizeaza aceleasi componente al automobilului (sistem de franare, senzori, etc.) dar se activeaza in situatii diferite.

Componentele sistemului ESP

1. bloc electrohidraulic cu modul electronic de control integrat

2. senzori viteza roti

3. senzor unghi volan

4. senzor giratie si acceleratie transversala

5. calculator injectie

Daca privim cele trei axe ale automobilului putem spune ca sistemul ESP monitorizeaza si corecteaza momentul de giratie al automobilului (rotatia in jurul axei verticale).



Axele in jurul carora se poate roti automobilul

Ruliu – rotatia in jurul axei x (longitudinala)

Tangaj – rotatia in jurul axei y (transversala)

Giratie – rotatia in jurul axei z (verticala)

Sistemul ESP este activ odata cu pornirea motorului. Modul de functionare este relativ simplu si se bazeaza pe informatiile venite de la senzori. Pe scurt, sistemul ESP compara directia dorita de rulare a automobilului cu directia efectiva a acestuia.

Directia dorita de rulare a automobilului si intentia conducatorului auto este determinata pe baza informatiilor de: pozitie a volanului, viteza ale rotilor, pozitie pedala de acceleratie si presiune circuit hidraulic de franare. O parte a acestor informatii vine direct de la senzori, restul sunt primiti prin magistrala de comunicatie CAN. Astfel, sistemul ESP stie incotro conducatorul auto doreste sa ruleze automobilul.

Directia efectiva de rulare a automobilului este calculata pe baza informatiilor venite de la senzorul de giratie (rotire in jurul axei verticale) si acceleratie laterala.

Componentele si schimbul de informatii al sistemului ESP

1. senzor de giratie (girometru) si acceleratie laterala

2. senzor pozitie volan

3. senzor presiune lichid de frana

4. senzor viteza roti

5. modulul electronic de control

6. bloc hidraulic (supape)

7. sistem franare roti

8. calculator injectie

9. injector

10. bujie

11. clapeta obturatoare

Pe baza informatiilor de la senzori, sistemul ESP identifica situatiile critice in care directia de deplasare efectiva a automobilului nu este aceeasi cu directia dorita de conducatorul auto, impusa prin pozitia volanului. Astfel, sistemul ESP intervine simultan asupra sistemului de frinare si a sistemului de management al motorului.

Prin franarea individuala a rotilor, combinata cu reducerea cuplului motor, sistemul ESP reuseste sa aduca automobilul pe directia de deplasare dorita de conducatorul auto. Interventia sistemului ESP este foarte rapida si are loc inainte de constientizarea situatiei critice de catre conducatorul auto.



Circuitul hidraulic al sistemului de franare pentru un automobil echipat cu ESP

HZ – cilindru principal frana

HSV – supapa de comutare presiune inalta

SV – supapa de comutare

PE – pompa

IV – supapa admisie

M – motor pompa

AC – rezervor de joasa presiune (acumulator)

OV – supapa refulare

RZ – piston etrier frana

HL – roata spate stanga

HR – roata spate dreapta

VL – roata fata stanga

VR – roata fata dreapta

(Continuarea in nr. 08/2016 al revistei AutoTehnica)