Canistra de carbon activ (EVAP) – mod de functionare

Gazele de evacuare ale unui motor cu ardere interna contin emisii poluante cu efect nociv asupra mediului si al oamenilor. La motoarele pe benzina, o sursa de poluare cu hidrocarburi, pe langa gazele de evacuare, o reprezinta emisiile evaporative. Acestea sunt de fapt vapori de benzina eliberati in atmosfera datorita neetanseitatii sistemului de alimentare cu combustibil.

Pentru a reduce la zero emisiile evaporative ale motoarelor pe benzina, incepand cu 1970, in SUA, automobilele au fost cu sisteme de control al emisiilor evaporative (EVAP). De asemenea automobilele europene omologate EOBD sunt echipate cu sisteme EVAP.

Aceste sisteme capteaza si stocheaza vaporii de benzina, care sunt introdusi ulterior in galeria de admisie a motorului. De asemenea, circuitul de alimentare cu combustibil a devenit etans, nefiind permisa nici o scapare a vaporilor de benzina.

Componentele sistemului de control a emisiilor evaporative

Circuitul de alimentare cu combustibil si sistemul de control al emisiilor evaporative (EVAP)

1. buson rezervor (inchis etans)

2. rezervor combustibil (lichid)

3. rezervor combustibil (vapori)

4. pompa combustibil

5. separator lichid-vapori

6. senzor de presiune a vaporilor de benzina

7. regulator de presiune combustibil

8. rampa de combustibil

9. conducta de ventilare

10. supapa de ventilare cu aer atmosferic

11. canistra de carbon activ

12. conducta de purjare

13. supapa de purjare

14. galerie de admisie

15. clapeta obturatoare

16. calculator de injectie

Rezervorul de combustibil (2) este etans si prevazut cu un volum de expansiune necesar pentru a permite benzinei sa se evapore la cresterea temperaturii. Busonul (1) ce inchide conducta de alimentare a rezervorului este de asemenea etans. Unele modele mai vechi de automobile au buson cu supapa de ventilare interna, care permitea patrunderea aerului din exterior in rezervor.



Supapa de purjare a canistrei de carbon activ

In partea superioara a rezervorului de combustibil este prevazut un separator lichid-vapori (5) care permite doar vaporilor de benzina sa patrunda in conducta de ventilare (9). In cazul rasturnarii automobilului, separatorul previne patrunderea combustibilului lichid in canistra de carbon. Altfel, carbonul activ se poate contamina si canistra trebuie inlocuita.

Componenta principala a sistemului de control al emisiilor evaporative este canistra de carbon activ (11). Aceasta contine granule de carbon care absorb vaporii de benzina. Granulele de carbon nu necesita intretinere si sunt active pe intreaga durata de viata a automobilului.

Sistemul functioneaza in modul urmator:

o vaporii de benzina (3) trec prin separatorul lichid-vapori (5), parcurg conducta de ventilare (9) si ajung in canistra de carbon (11), unde sunt stocati

o supapa de ventilare (10), controlata de calculatorul de injectie (16), este deschisa si permite aspirarea de aer atmosferic; supapa se inchide doar in momentul in care se face diagnosticarea sistemului la etanseitate;

o in anumite conditii de functionare ale motorului, supapa de purjare (13) se deschide iar vaporii de benzina captati in canistra de carbon parcurg conducta de purjare (12), de unde ajung in galeria de admisie (14) si introdusi in cilindri.

Supapa de ventilare a sistemului de control al emisiilor evaporative

Vaporii de combustibil sunt stocati in canistra in timpul stationarii automobilului si la pornirea acestuia, cand motorul inca este rece. Dupa ce motorul s-a incalzit, calculatorul de injectie comanda deschiderea supapei de purjare si introducerea vaporilor de benzina in admisie.

Supapa de ventilare trebuie sa asigure patrunderea aerului atmosferic in sistem pentru a preveni creearea de vacuum. Acesta este produs datorita pompei de combustibil (4), care scoate benzina din rezervor, sau in momentul purjarii canistrei de carbon.

