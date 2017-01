SUPRAALIMENTAREA MOTOARELOR CU COMPRESOR MECANIC

Supraalimentarea cu compresor mecanic este o alta metoda de a mari densitatea de putere a unui motor, similara cu utilizarea unui turbo-compresor. Diferenta intre compresorul mecanic si turbo-compresor este lipsa turbinei. In cazul compresorului mecanic puterea de antrenare este luata direct de la motorul termic.



Grup de supraalimentare mecanica – compresor cu racire intermediara (Northstar 4.4L V8 SC)

1. fulie de antrenare (legata de arborele motorului termic prin intermediul unei curele)

2. canale de curgere a lichidului de racire

Fiind antrenat direct de motor, prin intermediul unei curele, compresorul mecanic are avantajul raspunsului rapid la apasarea pedalei de acceleratie. Comparativ cu un turbo-compresor, cel mecanic nu poseda asa numitul “turbo lag” deoarece cresterea presiunii depinde direct de turatia motorului termic si nu de viteza de curgere a gazelor din evacuare.



Interiorul unui compresor mecanic pentru motoarele de automobile (Northstar 4.4L V8 SC)

1. rotoarele compresorului

2. conductele prin care circula lichidul de racire al aerului comprimat

Printre dezavantajele unui compresor mecanic se numara puterea consumata de la motorul termic si randamentul scazut la turatiile inalte, datorita frecarilor dintre piesele pieselor rotorului. Majoritatea compresoarelor mecanice utilizate pentru supraalimentarea motoarelor de automobile utilizeaza rotoare de tip Roots.

Rotoare Roots pentru compresoare mecanice (Northstar 4.4L V8 SC)

La unele compresoare, pentru a limita pierderile de putere ale compresorului mecanic la turatiile inalte ale motorului, se utilizeaza un ambreiaj controlat electronic pentru cuplarea si decuplarea compresorului. Astfel la turatii joase si medii, compresorul este functional in timp ce la turatii inalte poate fi dezactivat. Utilizare unui ambreiaj de cuplare si decuplare controlat electronic introduce costuri aditionale asupra sistemului comparativ cu un turbo-compresor. De asemenea din punct de vedere al spatiului, un compresor mecanic este mai voluminos decat un turbo-compresor.



Obturatorul dinaintea compresorului mecanic (Northstar 4.4L V8 SC)

Cand obturatorul motorului este inchis pentru a nu creste sarcina compresorului, datorita reducerii sectiunii de curgere prin obturator, acesta este prevazut cu o supapa de recirculare a aerului comprimat inapoi in admisie. In acest mod compresorul consuma o putere mai mica de la motorul cu ardere interna.

Supapa de recirculare a aerului comprimat de compresor (Northstar 4.4L V8 SC)

Ca si in cazul turbo-compresoarelor aerul comprimat are temperatura ridicata la iesirea din compresor. Pentru a creste densitatea aerului comprimat se utilizeaza radiatoare de racire (intercooler) care reduc temperatura aerului inainte de a-l introduce in motor.

(continuarea in nr. 03/2016 al revistei AutoTehnica)